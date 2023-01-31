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TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 31 Ocak 2023! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Balıkesir TOKİ kura sonuçları belli mi?

31.01.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalında ekrana gelecek ve Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi konutları sahiplerini bulacak. Çekiliş, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "31 Ocak 2023 Balıkesir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023 Salı TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 31 Ocak 2023! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Balıkesir TOKİ kura sonuçları belli mi?

TOKİ Balıkesir kura çekilişi Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi ilçelerinde yapılacak konutlar için bugün gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonunda yapıldı. . Peki, 31 Ocak 2023 Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ BALIKESİR KURASI CANLI İZLENİR Mİ?

TOKİ Balıkesir kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Balıkesir kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

toki maltepe

TOKİ BALIKESİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ BALIKESİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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