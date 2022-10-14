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TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında duyurdu: 4 milyon kişinin şartları uyuyor

14.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 7 buçuk milyon vatandaşın başvurduğu ucuz sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen noktaları canlı yayında açıkladı. Taksit ödemlerinde artış olacak mı? İllere göre fiyatlar değişecek mi? İşte ayrıntılar...

TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında duyurdu: 4 milyon kişinin şartları uyuyor

Tüm Türkiye'nin konuştuğı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ucuz sosyal konut projesiyle TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan önemli açıklamalar geldi. Başvuruların ekim ayı sonu itibarıyla sona erecek sosyal konut projesinde taksit ödemeleri ve arsaların fiyatlarının illere göre değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar projeye 7.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı.

TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu kampanya açıklandıktan sonra Türkiye genelinde büyük bir kabul gördü. 7,5 milyon civarında bir başvuru oldu. İlk gün e-Devlet'teki talebe yetişemedik.

TOKİ BAŞKANI BULUT'TAN MÜŞTEREK TAPU ÖNERİSİ

Vatandaşlarımıza şunu öneriyorum; müşterek parsellere başvurmaları maliyetlerini azaltacak ve kendileri için avantajlı olacaktır.

İŞ YERİ PROJESİ!

İlk iş yeri kampanyasına 33 bin 569 kişi başvuru yaptı. İş yerini tamamen ayrı düşünelim. Konut ve arsa projelerinden farklı.

MÜSTAKİL EV YAPACAK VATANDAŞA DESTEK VERİLECEK Mİ?

TOKİ olarak proje desteği verebiliriz. Genel olarak dubleks diye tanımladığımız projeler yapacağız. Müşterekte yatay mimariye dönük projeler üzerinde çalışacağız. Zemin +5'i geçmeyecek konutlar yapıyoruz. 694 ilçede yapılacak. İllere ve ilçelere göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. SPK'ya bağlı ekspertiz firmalarıyla çalışıyoruz.

İLLERE VE İLÇELERE GÖRE FİYAT DEĞİŞECEK Mİ?

Evet değişecek. Arsalara yüzde 40 indirim yapılacak. Aslında altyapıyı düşündüğümüzde bu sübvanse oranı yüzde 60'a çıkmış oluyor. Arsa fiyatları bölgelere göre değişecek.

ARSADA SABİT OLACAK!

10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler. Arsada sabit taksit olacak.

arsa-taksit

3 bölgede arsa fiyatları ile ilgili çalışma yapıldı. Ankara'da Gölbaşı. Burada arsa fiyatımız 157 bin 500 lira... Müstakilde ise 350 metrekare 280 bin lira. Yüzde 30 indirim var. Müşterek arsayı tavsiye ediyorum. Eve başvuracak kadar birikimi olmayan kişiler arsaya da başvuru yapabilir.

Burada gençlere arsa tahsis etme olasılığımız yüksek. İkisine başvuru olsun, sonra tercih yapsınlar. Arsada 10 yıl boyunca bir artış olmayacak.

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