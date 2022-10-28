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TOKİ başvuru tarihine dikkat! TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet için son gün

28.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül tarihinde başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için işlemler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

TOKİ başvuru tarihine dikkat! TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? e-Devlet için son gün

TOKİ başvuruları 14 Eylül ve 30 Ekim tarihleri aralığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubelerinden yapılacak. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemler için ise bugün son gün. TOKİ başvurularının tamamlamak isteyen vatandaşların 500 TL olan başvuru ücretini de yatırmaları gerekiyor.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sahibi;
• E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.
• Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.
• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.
• E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.
• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.
• E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
• Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.
• Gazi (Kıbrıs,Kore) başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.

toki

BANKA ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)
Başvuru sahipleri;
• Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.
• Gazi (Kıbrıs,Kore) kategorisinde olan vatandaşlarımız, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru bedeli ödeyerek başvuru yapabilecektir.
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

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