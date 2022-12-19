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TOKİ Bayburt KURA çekilişi CANLI İZLE! Bayburt Aydıntepe, Demirözü 2. Etap, Merkez TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu?

19.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekim işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün TOKİ Bayburt projelerinde kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. TOKİ Bayburt KURA çekilişi CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki, Bayburt Aydıntepe, Demirözü 2. Etap, Merkez TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

TOKİ Bayburt KURA çekilişi CANLI İZLE! Bayburt Aydıntepe, Demirözü 2. Etap, Merkez TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Bayburt Aydıntepe, Demirözü 2. Etap, Merkez TOKİ projelerindeki konutlar sahiplerini bulacak. TOKİ Bayburt kura çekilişi canlı izleme linkine dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

**TOKİ BAYBURT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bayburt TOKİ kura sonuçlarına çekilişin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bayburt kura çekilişi kazananlar isim listesine TOKİ'nin resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz

TOKİ Bayburt2

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Bayburt KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAYBURT PROJELERİ ŞÖYLE;

BAYBURT AYDINTEPE 81/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
BAYBURT DEMİRÖZÜ 2. ETAP 78/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
BAYBURT MERKEZ 93/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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