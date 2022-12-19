TOKİ Bayburt KURA çekilişi CANLI İZLE! Bayburt Aydıntepe, Demirözü 2. Etap, Merkez TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği projelerde kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Bayburt Aydıntepe, Demirözü 2. Etap, Merkez TOKİ projelerindeki konutlar sahiplerini bulacak. TOKİ Bayburt kura çekilişi canlı izleme linkine dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...
Bayburt TOKİ kura sonuçlarına çekilişin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
TOKİ Bayburt kura çekilişi kazananlar isim listesine TOKİ'nin resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz
TOKİ Bayburt KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAYBURT AYDINTEPE 81/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
BAYBURT DEMİRÖZÜ 2. ETAP 78/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
BAYBURT MERKEZ 93/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ