TOKİ BURSA 27 Ocak KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

Bursa TOKİ kura çekilişleri bugünde devam ediyor. Bugün Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ilçelerindeki daireler sahiplerini bulacak. Kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bursa İli Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ilçelerinde yer alan TOKİ konutlarının kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişini kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ilçelerinin kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ BURSA KARACABEY KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



