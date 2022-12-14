TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 14 Aralık 2022 TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2 bin 160 konut sonuç sorgulama!

TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Çorum kura çekilişi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 14 Aralık 2022 Çarşamba TOKİ Çorum kura çekilişi canlı izle ekranı ve ayrıntılar...

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Çorum kura çekilişi canlı izle ekranı merak konusu oldu.

TOKİ Çorum Sosyal konut Projesi kura çekimi kurumun YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ çorum kura çekilişi için geri sayım sürüyor.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlıyor.

TOKİ Çorum kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından yayınlanacak.

TOKİ Çorum kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



