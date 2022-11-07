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TOKİ’den İlk İşyerim Projesi sonrası dikkat çeken duyuru! 28 il için harekete geçildi: 23 Kasım’da başlıyor

07.11.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut hamlesinin ikinci ayağını oluşturan İlk İşyerim Projesi için başvurular devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 28 ilde 325 iş yerinin 23-24 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacağı ifade edildi. Vatandaşların işyerlerine yüzde 30 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olabileceği belirtiliyor.

TOKİ’den İlk İşyerim Projesi sonrası dikkat çeken duyuru! 28 il için harekete geçildi: 23 Kasım’da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından 23 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da 176 iş yeri için, 24 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da ise 149 iş yeri için müzayede yapılacak. Alıcılar iş yerlerine yüzde 30 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

23 Kasım Çarşamba günü Aydın, Burdur, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Konya ve Tekirdağ illerinde satışa sunulan iş yerleri için müzayede yapılacak. 24 Kasım Perşembe günü ise Aksaray, Adana, Ankara, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kars, Kırşehir, Kilis, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri için müzayede yapılacak.

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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" ile "0 212 608 155 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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