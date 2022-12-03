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TOKİ duyurdu: 51 ilde tam 510 arsa! KDV’den muaf olacak…

03.12.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 51 şehir için yeni bir duyuru yayımladı. Buna göre 51 ilde 510 arsa açık artırma yöntemi ile satılacak. Arsalar için açık artırma, 21-23 Aralık'ta yapılacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, termal turizm, depolama alanı, kırsal yerleşim ve plansız niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ duyurdu: 51 ilde tam 510 arsa! KDV’den muaf olacak…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 51 ildeki 510 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 5 milyar 606 milyon 263 bin 159 lira olan 12 milyon 860 bin 274 metrekare büyüklüğündeki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat'ta bulunan 510 arsa, açık artırmayla satılacak.
Açık artırma, 21 Aralık çarşamba, 22 Aralık perşembe ve 23 Aralık cuma günleri saat 10.30'da, üç ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www. emlakmuzayede. com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

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KDV'DEN MUAF, YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, termal turizm, depolama alanı, kırsal yerleşim ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Çankaya'da konut ve ticaret, Polatlı'da plansız arsalar, Antalya'da konut ile ticaret, imalathane alanları, Eskişehir'de termal turizm tesis alanları, İzmir'de sanayi, konut alanı, tarım ve ticaret alanları da bulunuyor.

İstanbul'da ise konut ve ticaret alanları ile Kocaeli'de ticaret, Manisa'da tarımsal nitelikte alanlar da satışa çıkarılan arsalar arasında yer alıyor.


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