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TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 2 Aralık TOKİ Düzce kura çekilişi nereden izlenir? Beklenen gün geldi

02.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Düzce kura çekilişi canlı olarak, bugün (2 Aralık 2022 Cuma) kurumun YouTube kanalında yayınlanacak. Sonuçlar, çekilişin ardından kurumun web sitesinden TC kimlik numarası ile öğrenilebilecek. TOKİ Düzce kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 2 Aralık 2022 Cuma TOKİ Düzce kura çekilişi canlı izle ekranı ve sonuç sorgulama sayfası...

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 2 Aralık TOKİ Düzce kura çekilişi nereden izlenir? Beklenen gün geldi

TOKİ Düzce kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalında yayınlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. TOKİ Düzce kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun web sitesinde erişime açılacak. İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak olan çekilişe ilişkin ayrıntılar ve TOKİ Düzce kura çekilişi canlı izle ekranı...

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TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Düzce kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A1

TOKİ DÜZCE'DE HANGİ İLÇELERDE EV YAPACAK?

TOKİ Düzce'nin Merkez ilçesinde konut yapacak.

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Düzce kura çekilişi sonuçları canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erşime açılacak.

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TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Düzce kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından öğrenilebilecek.

TOKİ Düzce kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden erişime açılacak. Çekilişe başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

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TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ

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