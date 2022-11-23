TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 23 Kasım 2022 Çarşamba TOKİ Elazığ kura çekilişi nereden izlenir? Sosyal konut projesi sonuç sorgulama!

TOKİ Elazığ kura çekilişi bugün noter huzurunda, kurumun YouTube kanalından canlı olarak yapılıyor. TOKİ Elazığ kura çekilişi sonuçları isim listesi, canlı yayının ardından başvuruda bulunan adayların erişime açılacak. Çok sayıda vatandaş "23 Kasım TOKİ Elazığ kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette yapıyor. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları ve TOKİ Elazığ kura çekişi canlı izle ekranı...

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Elazığ kura çekilişi 23 Kasım 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Elazığ kura çekilişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Elazığ kura çekilişi sonuçları bugün belli olacak.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

