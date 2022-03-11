TOKİ, gurbetçilere konut yapacak: Başvurular 21 Mart'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için başvuruların 21 Mart’ta başlayıp 18 Mayıs’a kadar süreceğini açıkladı.

Bulut, yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacağını söyledi. Projede ortalama 1 milyon 430 bin lira olan 2+1 konutlar, yüzde 30 peşinatla, 8 bin 342 lira taksitle 120 aya varan vadelerle, 1 milyon 680 bin lira olan 3+1 konutlar yüzde 30 peşinatla, 9 bin 800 lira taksit ve 120 aya varan vadelerle satılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olması aranan koşulların başında geliyor.

Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022’de yapılacak.



