FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ, gurbetçilere konut yapacak: Başvurular 21 Mart'ta

TOKİ, gurbetçilere konut yapacak: Başvurular 21 Mart'ta

11.03.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu Konut İdaresi TOKİ’nin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de geliştirdiği 420 konutluk projenin başvuruları 21 Mart’ta başlayacak. Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak konutların kura çekilişi ise 31 Mayıs’ta olacak.

TOKİ, gurbetçilere konut yapacak: Başvurular 21 Mart'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için başvuruların 21 Mart’ta başlayıp 18 Mayıs’a kadar süreceğini açıkladı.

AW564465_01

Bulut, yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacağını söyledi. Projede ortalama 1 milyon 430 bin lira olan 2+1 konutlar, yüzde 30 peşinatla, 8 bin 342 lira taksitle 120 aya varan vadelerle, 1 milyon 680 bin lira olan 3+1 konutlar yüzde 30 peşinatla, 9 bin 800 lira taksit ve 120 aya varan vadelerle satılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olması aranan koşulların başında geliyor.

AW564465_03

Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022’de yapılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD senatosu onay verdi! Pentagon için...ABD senatosu onay verdi! Pentagon için...
Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?
Benzin ve motorine zam mı gelecek?Benzin ve motorine zam mı gelecek?
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Bilimsel kanıtı var! Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.