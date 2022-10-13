TOKİ, 'İlk Evim Arsa, İlk İşyerim Projesi' için tek tek açıkladı: Ödemelerle ilgili kritik detay! Memur maaş artışı...

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Projenin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'ndan sonra duyuruldu. Erdoğan, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" diye konuştu.
Projeyle ilgili vatandaşların kafasında birçok soru işareti belirirken TOKİ yeni bir açıklamada bulundu. 15 soruya yanıt veren TOKİ doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. İşte projeyle ilgili merak edilenler...
DOĞRUSU: Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.
DOĞRUSU: Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.
DOĞRUSU: İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 TL’dir.
DOĞRUSU: Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.
DOĞRUSU: Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır
DOĞRUSU: Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
DOĞRUSU: Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
DOĞRUSU: İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin yüzde 10’u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.
DOĞRUSU: Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.
DOĞRUSU: İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.
DOĞRUSU: İlk işyerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair. Belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır.
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