FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! Vatandaşlar bankalara akın etti

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! Vatandaşlar bankalara akın etti

31.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi için E-devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan başvurularda son güne gelindi. Projeye başvuruların son gününde banka şubelerinde yoğunluk oluştu. İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. İşte TOKİ son başvuru tarihi ve detaylar...

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! Vatandaşlar bankalara akın etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvurular için sona gelindi. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular, 28 Ekim Cuma günü tamamlandı. Bakanlık, proje için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların ise bugün (31 Ekim 2022) sona ereceğini duyurdu. Projeye başvuruların son gününde Ankara'da banka şubelerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, sıraya girerek konut projesine başvuruda bulundu. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaş başvuruda bulundu. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı. 'İlk Evim Arsa' projesi için başvurular ise 7 Kasım’da sona erecek.

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün!

Proje, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerini kapsıyor. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı belirtildi. Proje kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atılmıştı.

toki5

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek. Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak. Konutlar 5 katı geçmeyecek. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak. Konutlar; sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek.

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretli, memur, emekli... 'En düşüğü 10 bin 40 lira'Asgari ücretli, memur, emekli... 'En düşüğü 10 bin 40 lira'
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...
EYT'de emekli olmak zorunlu mu?EYT'de emekli olmak zorunlu mu?
Anahtar Kelimeler:
e-devlet TOKİ banka

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.