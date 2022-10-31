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  4. Son dakika: TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! E-devlet sona ermişti: Halkbank ve Ziraat Bankası…

Son dakika: TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! E-devlet sona ermişti: Halkbank ve Ziraat Bankası…

31.10.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“TOKİ başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aranırken son dakika gelişmesi yaşandı. 8 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi için E-devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan başvurularda son güne gelindi. İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. İşte TOKİ son başvuru tarihi ve detaylar...

Son dakika: TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim başvurusu için son gün! E-devlet sona ermişti: Halkbank ve Ziraat Bankası…

Son dakika: Türkiye’nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru süresi sona eriyor. Bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde kişi başvuruda bulunduğu ucuz konut projesinin E-devlet başvuruları 28 Ekim'de tamamlanırken, bankalar üzerinden başvurular için ise son gün bugün. Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden yapılacak başvurularda "gerekli şartların sağlanmasına" dikkat edilmesi gerekiyor.

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TOKİ SOSYAL KONUTA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal konutlar için 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabiliyor.
Projenin bulunduğu ilde ikamet etmek ya da o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart. Aynı haneden sadece bir kişi başvurabiliyor. Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması gerekiyor.

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İŞ YERİ VE ARSA BAŞVURULARI 7 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Projenin amacı dar gelirlilerin ev sahibi olması. Bu nedenle kendisinin veya eşinin üzerine herhangi bir konut tapusu bulunduğu belirlenenlerin başvuruları iptal ediliyor. Ayrıca TOKİ projelerinden daha önce yararlanmamış olma koşulu var. Konutlar, yerel ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilecek ve 5 katın üzerinde olmayacak. İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.


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