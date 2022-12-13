FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ İstanbul için düğmeye bastı! Maltepe'ye 3.456 konut geliyor!

TOKİ İstanbul için düğmeye bastı! Maltepe'ye 3.456 konut geliyor!

13.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken diğer yandan da yeni projeler hayata geçmeye devam ediyor. TOKİ İstanbul için düğmeye bastı. Maltepe Atışokulu Mahallesi'ndeki askeri arazi üzerine toplamda 3 bin 456 yeni konut inşa edilecek. İşte tüm detaylar...

TOKİ İstanbul için düğmeye bastı! Maltepe'ye 3.456 konut geliyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 250 bin sosyal konuta 1,5 ayda 8 milyondan fazla başvuru yapılırken şimdi ise kura çekimleri devam ediyor. TOKİ İstanbul projeleri için de düğmeye bastı. Maltepe'ye 3.456 yeni konut yapılacak. İşte TOKİ Maltepe Atışokulu Mahallesi projelerine dair tüm detaylar...

TOKİ'DEN MALTEPE'YE 3.456 YENİ KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 2. Etap, 3. Etap, 4. Etap, 5.Etap, 6.Etap, 6.Etap projelerinin ihale tarihlerini açıkladı. Tüm bu etapların toplamında Maltepe'ye 3.456 yeni konut inşa edilecek.

MALTEPE

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 2. Etap 755 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihasi 5 Ocak 2023 tarihinde saat 11:00'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 4. Etap 603 Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihasi 9 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 3. Etap 577 Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 10 Ocak 2023 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

toki

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 5.Etap 498 Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 11 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 6.Etap 641 Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 12 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 7.Etap 382 Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekorPiyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor
Akaryakıt istasyonlarına akın ettilerAkaryakıt istasyonlarına akın ettiler
EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…
Anahtar Kelimeler:
toki istanbul toki istanbul projeleri toki projeleri

En Çok Okunan Haberler

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

GSS borcu olanlar dikkat! Bu tarih kritik, borçlar silinecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 milyon net petrol rezervi keşfedildi, işte ilk görüntüler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.