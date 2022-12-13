TOKİ İstanbul için düğmeye bastı! Maltepe'ye 3.456 konut geliyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 250 bin sosyal konuta 1,5 ayda 8 milyondan fazla başvuru yapılırken şimdi ise kura çekimleri devam ediyor. TOKİ İstanbul projeleri için de düğmeye bastı. Maltepe'ye 3.456 yeni konut yapılacak. İşte TOKİ Maltepe Atışokulu Mahallesi projelerine dair tüm detaylar...

TOKİ'DEN MALTEPE'YE 3.456 YENİ KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 2. Etap, 3. Etap, 4. Etap, 5.Etap, 6.Etap, 6.Etap projelerinin ihale tarihlerini açıkladı. Tüm bu etapların toplamında Maltepe'ye 3.456 yeni konut inşa edilecek.

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 2. Etap 755 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihasi 5 Ocak 2023 tarihinde saat 11:00'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 4. Etap 603 Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihasi 9 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 3. Etap 577 Konut ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 10 Ocak 2023 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 5.Etap 498 Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 11 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 6.Etap 641 Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 12 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 7.Etap 382 Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Ocak 2023 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

