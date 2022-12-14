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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? Kura tarihlerinde son durum

14.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 250 bin sosyal konut projesi başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla kura tarihlerini bekliyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul için de başvuru alındı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır? Kura tarihlerinde son durum

TOKİ İstanbul kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TOKİ İstanbul başvuruları tamamlandıktan sonra gözler kura tarihlerine çevrildi. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul’da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde konut yapacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul’da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde konut yapacak.
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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AÇIKLANAN KURA TARİHLERİ

“4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde çekilecek”
12 Aralık 2022 tarihi itibariyle Samsun’dan başlayacak 4. etap kura çekilişi 19 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.
7 ilde gerçekleştirilecek 15 bin 566 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut

toki-kura-sonuçları

15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut
19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

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