TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek 2023? Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi

TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi merak konusu oldu. Ertelenen çekilişler yarın; İzmir Merkez ve Afyonkarahisar'ın Sandılı, Emirdağ, Dazkırı, Boldavin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı ilçeleri ile başlıyor. Merak konusu olan TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi için şu an için açıklamada bulunulmadı. TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. İşte detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişler sonrası açıklanıyor.

TOKİ kura çekilişi 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yarın itibarıyla başlıyor.

TOKİ kura çekilişleri başladığında yine kurumun YouTube kanalından anbean izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebilecek. Sonuçların o ekran üzerine yansıması ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edecek. İstanbul TOKİ kura çekilişi takvimi ise henüz açıklanmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek iller ise şu şekilde:

8 Mart 2023: Kilis Merkez 275

8 Mart 2023: Hatay Merkez 275

8 Mart 2023: Elazığ Merkez 1.650

8 Mart 2023: Malatya Merkez 550

8 Mart 2023: Adıyaman Merkez 275

8 Mart 2023: Kahramanmaraş Merkez 275

9 Mart 2023: Adana Merkez 2 bin 200

9 Mart 2023: Şanlıurfa Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300

