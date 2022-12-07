TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 7 Aralık 2022 Karabük 752 konut kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Karabük kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Karabük kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Karabük kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Karabük kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KARABÜK KURAÇE KİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Karabük kura çekilişi sonuçları canlı yayın sonrası açıklanacak.

TOKİ Karabük kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



