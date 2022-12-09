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TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 9 Aralık 2022 TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

09.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları, bugün (9 Aralık 2022 Cuma) kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak çekiliş sonrası erişime açılacak. TOKİ Kastamonu kura çekilişi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar Kastamonulular tarafından merak konusu oldu. İşte 9 Aralık 2022 Cuma TOKİ Kastamonu kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 9 Aralık 2022 TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası kurumun web sitesinde erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. TOKİ Kastamonu kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 9 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Kastamonu kura çekilişi canlı izle ekranı...

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TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kastamonu kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

Bilindiği üzere kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.

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TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından öğreniliyor.

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TOKİ Kastamonu kura çekilişine başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

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TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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