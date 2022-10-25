TOKİ Konya'da hangi ilçelerde konut yapacak, kaç konut temeli atılacak? 25 Ekim 2022 Konya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler tam liste!

TOKİ Konya'da hangi ilçelerde konut yapacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Ankara, Konya ve Erzurum dışında 14 kentte de temeller atılacak. Bu iller; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak. Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak. Peki, TOKİ Konya'da hangi ilçelerde konut yapacak, kaç konut temeli atılacak? İşte 25 Ekim 2022 Konya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler listesi...

TOKİ KONYA'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Konya'da 206 konut temeli atılacak. Öte yandan Konya’ya 7 bin 655 TOKİ konutu yapılacak. Bu konutlardan 2 bin 891’i Konya kent merkezine inşaa edilecek.

TOKİ KONYA'DA KAÇ KONUT TEMELİ ATACAK?

Konya’da yapılacak 7 bin 655 konutta ilk temeller 25 Ekim’de Güneysınır ve Kadınhanı ilçelerinde atılacak.

Murat Kurum, ''İlk evim ilk iş yerim projemizde 5 bin 615 yuvamızın temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın (25 Ekim) atıyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrası konuya dair şu ifadeleri kullandı:

''Yarın, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsa projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz.''

KONYA'DA TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

TOKİ 4 bin 765 TOKİ konutunun yapılacağı ilçeler ise şöyle:

Konya Çeltik TOKİ: 40 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 40.

Konya Yalıhüyük TOKİ: 2. Etap 59 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 59.

Konya Derbent TOKİ: 2. Etap 63 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 63.

Konya Güneysınır TOKİ: 114 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 114.

Konya Hüyük TOKİ: 4. Etap Selki Mahallesi 118 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 118.

Konya Sarayönü TOKİ: 4. Etap 127 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 127.

Konya Hüyük TOKİ: 5. Etap Akdağ Mahallesi 141 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 141.

Konya Bozkır TOKİ: 3. Etap 142 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 142.

Konya Doğanhisar TOKİ: 150 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 150.

Konya Tuzlukçu TOKİ: 2. Etap 175 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 175.

Konya Taşkent TOKİ: 3 Etap 188 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 188.

Konya Cihanbeyli TOKİ: 2. Etap 198 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 198.

Konya Hadim TOKİ: 3. Etap 198 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 198.

Konya Çumra TOKİ: 200 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 200.

Konya Karapınar TOKİ: 200 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 200.

Konya Yunak TOKİ: 3. Etap 216 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 216.

Konya Ilgın TOKİ: 275 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 275.

Konya Beyşehir TOKİ: 300 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 300.

Konya Kulu TOKİ: 300 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 300.

Konya Akşehir TOKİ: 350 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 350.

Konya Ereğli TOKİ: 350 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 350.

Konya Kadınhanı TOKİ: 6 ve 7. Etaplar 373 / 250000 Sosyal Konut Projesi. Konut Sayısı 373.

Konya Seydişehir TOKİ: 496 / 250000 Sosyal Konut Projesi, Konut Sayısı 496.

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmalar başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.) Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

