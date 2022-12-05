TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 5 ARALIK 2022? Konya TOKİ sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ Konya Kura çekilişi canlı izle ekranı, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü kurumun YouTube kanalında yayınlanacak çekilişi, takip etmek isteyen kişiler tarafından internette araştırılıyor. TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları kurumun web sitesi üzerinden erişime açılacak. TOKİ Konya Kura çekilişi canlı izle ekranı....

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

Bilindiği üzere kura çekilişi sonuçları, canlı yayın sonrası kurumun internet sitesinde erişime açılıyor.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından öğreniliyor.

TOKİ Konya kura çekilişine başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ

7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

1 Aralık 2022: Bolu 902 konut

1 Aralık 2022:Karaman 751 konut

2-3 Aralık 2022: Düzce 1100 konut

2-7 Aralık 2022:Konya 7 bin 655 konut

4-5 Aralık 2022: Zonguldak 1650 konut

6 Aralık 2022: Bartın 850 konut

7 Aralık 2022:Karabük 899 konut

