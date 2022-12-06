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TOKİ Konya kura çekilişi CANLI İZLE! Konya Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

06.12.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda bugün Konya'da yer alan 2. etap ve 3. etap kuraları çekilecek. TOKİ Konya kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube sayfası üzerinden izlenebilecek. Peki, Konya Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

TOKİ Konya kura çekilişi CANLI İZLE! Konya Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

TOKİ projelerinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Konya Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak projelerinde kura çekilişi yapılacak. Projelere başvuru yapan vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Kura sonuçları ise kura çekiminin ardından ilan edilecek. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura çekilişi sonuçları kura çekiminin hemen ardından açıklanacak.

TOKİ Konya kura çekilişine başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ Konya3

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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toki konya

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