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TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 7 Şubat 2023 İzmir, Afyonkarahisar, Ankara TOKİ kura çekilişleri ne zaman? Deprem sonrası flaş karar!

07.02.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ çekilişleri ertelendi mi, sorusunun yanıtı ile İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara'da yapılması planlanan konutların kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Dün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden yaralayan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası kurumdan açıklamada bulunuldu. Peki, TOKİ kura çekilişleri ertelendi mi? 7 Şubat 2023 İzmir, Afyonkarahisar, Ankara TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 7 Şubat 2023 İzmir, Afyonkarahisar, Ankara TOKİ kura çekilişleri ne zaman? Deprem sonrası flaş karar!

TOKİ çekilişleri ertelendi. Kurumdan yapılan açıklamada, İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a yönelik gerçekleştirilmesi planlanan çekilişlerin deprem sebebiyle ertelendiği belirtildi. Ertelenen TOKİ kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. İşte 7 Şubat 2023 Salı günü itibarıtla TOKİ kura çekilişleri ile ilgili detaylar ve son durum...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ kura çekilişlerinin ertelendiği belirtildi.

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği aktarılırken çekilişlerin yapılacağı tarihe ilişkin ise henüz bir bilgiye yer verilmedi.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULUSAL YAS' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

MİLLİ YAS İLANI SONRASI TÜRK BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLDİ

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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