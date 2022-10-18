TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı TOKİ sosya konut projesini duyurmuştu. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ başvuruları devam ediyor. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

