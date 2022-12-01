TOKİ KURA SONUÇLARI 2022: TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Gözler 250 bin sosyal konut projesi kura çekiminde

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları için araştırmalar hız kazandı. TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Çekilişler noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar TOKİ İstanbul kuralarını beklemeye başladılar. Öte yandan daha önce başvuruları alınan 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki kuraları canlı yayında gerçekleştirildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 250 bin kura çekilişi kasım ayında başladı. 250 bin sosyal konut projesi Tuzla evleri için henüz kura tarihleri belli olmadı.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

50 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirildi.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 Aralık: Düzce, Konya

3 Aralık: Düzce

4 Aralık: Konya, Zonguldak

5 Aralık: Konya, Zonguldak

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