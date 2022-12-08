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TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık duyurdu! 15 bin 566 konut için TOKİ kura çekilişi tarihleri açıkladı

08.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekilişleri kasım ayında başladı. Yapılan son açıklamada 7 il için daha TOKİ kura sonuçlarının açıklanma tarihi duyuruldu. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il açıklanan tarihler

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık duyurdu! 15 bin 566 konut için TOKİ kura çekilişi tarihleri açıkladı

TOKİ kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekilişi 30 ilde tamamlandı. İlk 3 etabın ardından 4. etap içerisinde yer alan 7 ilin kura tarihleri de belli oldu. TOKİ 4. etap kura çekilişi ile Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat’ta yapılacak konutların sonuçları açıklanacak.

İŞTE KURA TARİHLERİ

“4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde çekilecek”
12 Aralık 2022 tarihi itibariyle Samsun’dan başlayacak 4. etap kura çekilişi 19 Aralık 2022’ye kadar devam edecek.
7 ilde gerçekleştirilecek 15 bin 566 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:
12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut
13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut
14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut

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15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut
17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut
19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

TÜM KURALAR MART AYINA KADAR TAMAMLANACAK

"Mart 2023’e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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İLK ÜÇ ETAP TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin ilk 3 etabı 30 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 899 bin 814 başvurudan 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi.
İlk 3 etabın kura çekimleri 7 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kurada 1.220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

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