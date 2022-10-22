TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı? 2022 TOKİ İlk Evim Projesi kura tarihleri!

TOKİ kura sonuçları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan konular arasında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı sosyal konut projesine başvurular sürüyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından yapılan açıklama ve TOKİ kura sonuçları tarihi...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı.

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağı da dev projeye başvuruda bulunan kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan TOKİ sosyal Konut Projesi'nde yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu şehre göre değişkenlik gösteriyor.

TOKİ TAKSİTLERİ NASIL ÖDENECEK?

TOKİ sosyal konut projesinde hak sahipleri vade sayılarını kendi ödeme güçlerine göre en fazla 240 ay olmak üzere düzenleyebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.



