TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 6 Şubat 2023 Pazartesi Kütahya TOKİ KURA çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2+1 3+1 isim listesi!

Kütahya TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Simav Çitgöl, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa, Simav Güney ve Simav Naşa TOKİ projelerinde yer alan konutlar sahiplerini bulacak. 6 Şubat 2023 Pazartesi Kütahya TOKİ KURA çekilişi sonuçları merak konusu oldu. İşte TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı izle ekranı...

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Simav Çitgöl, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa, Simav Güney ve Simav Naşa Kütahya TOKİ kurası kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Simav Çitgöl, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa, Simav Güney ve Simav Naşa Kütahya TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



