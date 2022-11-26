TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ canlı izle! TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ kura çekimi canlı yayında yapılıyor. 31 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. TOKİ Malatya kura çekilişi bugün yapılıyor .Malatya TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebiliyorlar.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Malatya kura çekimi 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Kuralar, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ



TOKİ MALATYA’DA NERELERDE EV YAPACAK?

MALATYA MERKEZ: 1180 KONUT

MALATYA DARENDE: 241

MALATYA DOĞANŞEHİR: 350

MALATYA AKÇADAĞ: 250

MALATYA ARAPGİR: 100

MALATYA HEKİMHAN: 100

MALATYA YAZIHAN: 150

MALATYA BALABAN: 120

MALATYA KULUNCAK: 100

MALATYA PÜTÜRGE: 100

MALATYA KALE: 100

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





