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TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ canlı izle! TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi

26.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 250 bin sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından kura süreci başladı. TOKİ Malatya kura çekimi Merkez Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. Başvurularını e-Devlet veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapan vatandaşlar heyecanla kurayı takip ediyorlar. Peki, TOKİ Bingöl kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ canlı izle! TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ kura çekimi canlı yayında yapılıyor. 31 Ekim'e kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. TOKİ Malatya kura çekilişi bugün yapılıyor .Malatya TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebiliyorlar.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Malatya kura çekimi 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Kuralar, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MALATYA’DA NERELERDE EV YAPACAK?

MALATYA MERKEZ: 1180 KONUT
MALATYA DARENDE: 241
MALATYA DOĞANŞEHİR: 350
MALATYA AKÇADAĞ: 250
MALATYA ARAPGİR: 100
MALATYA HEKİMHAN: 100
MALATYA YAZIHAN: 150
MALATYA BALABAN: 120
MALATYA KULUNCAK: 100
MALATYA PÜTÜRGE: 100
MALATYA KALE: 100

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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toki kura sonuçları toki malatya

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