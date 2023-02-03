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TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 3 Şubat 2023 Manisa TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar listesi!

03.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Manisa kura çekilişi canlı olarak Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç ve Ahmetli'de yapılacak konutlar için saat 10.00 itibarıyla ekrana gelmeye başladı. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda konutlar sahiplerini bulacak. Birçok kişi arama motorlarında "TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 3 Şubat 2023 Manisa TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar listesi!

Manisa TOKİ kura çekilişi canlı olarak yayınlanıyor. Alaşehir'de 240, Soma'da 100, Saruhanlı'da 94, Gördes'te 100, Demirci'de 140 Kırkağaç'ta 230 , Ahmetli'de 78 konut sahibini bulacak. TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası erişime açılacak. İşte TOKİ Manisa kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ

TOKİ MANİSA KURASI CANLI İZLE EKRANI

TOKİ Manisa kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ

TOKİ MANİSA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ MANİSA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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