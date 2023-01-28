TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İZLE! Bodrum, Fethiye, Merkez Muğla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar!

TOKİ Muğla kura çekilişi; Merkez, Bodrum ve Fethiye konutları için kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Merkez'da bin 100 konut, Bodrum'da 150 konut, Fethiye'de 53 konut sahibini bulacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Muğla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TOKİ Muğla kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ MUĞLA KURASI CANLI İZLENİR Mİ?

TOKİ Muğla kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Muğla kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ MUĞLA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

