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TOKİ'nin indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.06.2020 14:01 | Son Güncelleme

Borcunu ödeyerek tapuya hemen sahip olmak veya borcunu kısmi ödemeyle kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için başlatılan indirim kampanyası başvuruları tamamlandı.

TOKİ'nin indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak veya borcunu kısmi ödemeyle kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 6 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasının başvuruları tamamlandı.

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandı.

Vatandaşların bir kısmı borcunu ödeyerek tapusunu alırken, bir bölümü de kısmi ödemeyle borcunu kapattı.

KISMİ ÖDEMEDEN 2 BİN 188 VATANDAŞ YARARLANDI

İndirim kampanyasında, bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için kısmi ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanıldı.

Borcunun tamamını kapatamayan 2 bin 188 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları 86 milyon 172 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 20 indirimden yararlandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, 17 bin 182 kişi de 1 milyar 79 milyon 102 bin 527 liralık borcunu kapatıp tapusunu almaya hak kazandı.

Buna göre, kısmi ödemelerle beraber kampanyadan 19 bin 370 vatandaş faydalandı, vatandaşlar toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borcunu ödedi.

KİŞİSEL TASARRUFLA 801 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

Kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 68,76'sı, 801 milyon 229 bin liralık borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen bu para piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

Ayrıca kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 31,24'ü, 364 milyon 44 bin liralık borçlarını banka kredisi kullanarak gerçekleştirdi.

KAYNAK:AA

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