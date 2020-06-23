TOKİ'nin indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak veya borcunu kısmi ödemeyle kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 6 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasının başvuruları tamamlandı.

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandı.

Vatandaşların bir kısmı borcunu ödeyerek tapusunu alırken, bir bölümü de kısmi ödemeyle borcunu kapattı.

KISMİ ÖDEMEDEN 2 BİN 188 VATANDAŞ YARARLANDI

İndirim kampanyasında, bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için kısmi ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanıldı.