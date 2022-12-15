TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 15 Aralık 2022 Canlı yayın ile TOKİ Ordu kura sonuçları belli oldu mu? 2 bin 50 konut sonuç sorgulama!

TOKİ Ordu kura çekilişi sonuçları 15 Aralık 2022 Perşembe günü kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş öncesi merak konusu oldu. TOKİ Ordu kura çekilişi canlı izle ekranı motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 15 Aralık 2022 TOKİ Ordu kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Ordu kura çekilişi kurumun YouTuber kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ordu kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlıyor.

TOKİ Ordu kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı.

Sonuçlar diğer çekilişlerde olduğu gibi canlı yayın sonrası erişime açılıyor.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ordu kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



