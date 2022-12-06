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TOKİ para iadesi nasıl alınır? Bu tarihe dikkat! TOKİ başvuru bedeli iadesini almak çok kolay

06.12.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ para iadesi ile ilgili araştırmalar başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" başvurularının tamamlanmasının ardından kura çekilişleri kasım ayında başladı. Kuralar bir bir tamamlanırken başvuru bedelinin nasıl geri alınacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte başvuru ekranı

TOKİ para iadesi nasıl alınır? Bu tarihe dikkat! TOKİ başvuru bedeli iadesini almak çok kolay

TOKİ para iadesinin nasıl alınacağı araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından kurada çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alabiliyorlar. TOKİ para iadesini almak oldukça kolay. Kurada hak sahibi olamayanlar TOKİ para iadelerini 5 iş günü sonrasında alabiliyorlar.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ para iadesi ile ilgili yapılan açıklamada, "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” denildi.
Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik no ve telefon numarası ile iade başvurusu yapılabiliyor.
TOKİ PARA İADESİ BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte
"Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlar satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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TOKİ

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