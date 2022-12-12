TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 12 Aralık 2022 TOKİ Samsun kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? 4 bin 450 konut için heyecan had safhada!

TOKİ Samsun kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Samsun kura çekilişi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte 12 Aralık 2022 Çarşamba günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Samsun kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Samsun kura çekilişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Samsun kura çekilişi sonuçları diğer iller için gerçekleştirilen çekilişler gibi canlı yayın sonrası kurumun web siteside erişime açılıyor.

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Samsun kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



