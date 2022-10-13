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TOKİ sosyal konut ve arsa başvurusu aynı anda yapılır mı? TOKİ hem sosyal konuta hem de arsaya başvuru yapılır mı, nereden yapılır?

13.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesinden sonra şimdi de 'İlk Evim Arsa, İlk İşyerim Projesi' projesi yoğun ilgi görmeye başladı. İki projede de başvurular milyonları aştı. Peki TOKİ sosyal konut ve arsa başvurusu aynı anda yapılır mı? TOKİ hem sosyal konuta hem de arsaya başvuru yapılır mı, nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

TOKİ sosyal konut ve arsa başvurusu aynı anda yapılır mı? TOKİ hem sosyal konuta hem de arsaya başvuru yapılır mı, nereden yapılır?

TOKİ projeleri son zamanlarda milyonların gündeminde yer alıyor. TOKİ sosyal konut ve 'İlk Evim Arsa, İlk İş Yerin Projesi'ne aynı anda başvuru yapılıp yapılamayacağı merak edilmeye başlandı. Peki TOKİ sosyal konut ve arsa başvurusu aynı anda yapılır mı? TOKİ hem sosyal konuta hem de arsaya başvuru yapılır mı, nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

TOKİ SOSYAL KONUT VE ARSA BAŞVURUSU AYNI ANDA YAPILIR MI?

Vatandaşların ev, arsa, iş yeri sahibi olmasını hedefleyen TOKİ projelerine yoğun ilgi devam ediyor. İki projeye de aynı anda başvuru yapılıp yapılamayacağı merak edildi. Bir kişi, iki projeye de başvuru yapabilir. Her ikisinin kurasına da katılım sağlanabilir. Ancak eğer ikisi de isabet ederse, birini tercih etmesi gerekir.

Bakan Kurum tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” ifadeleri kullanıldı.

TOKİ sosyal konut ve arsa başvurusu aynı anda yapılır mı? TOKİ hem sosyal konuta hem de arsaya başvuru yapılır mı, nereden yapılır?

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)
• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.
(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
İLK EVİM PROJESİ kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İLK EVİM ARSA projesine de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İLK EVİM PROJESİ hem de İLK EVİM ARSA projesi Noter kurası sonucunda asil olmaya hak kazanmaları halinde; bu hak sahipleri İLK EVİM PROJESİ ile İLK EVİM ARSA projesinden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
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