TOKİ ÜCRET İADESİ HALKBANK EKRANI 202 : TOKİ para iadesi nasıl alınır? İşte adım adım Halkbank işlemi...

TOKİ ücret iadesi işlemi için Halkbank şubesine gitmeye gerek yok. TOKİ ücret iadesi Halkbank'ın web sitesinden TC kimlik, cep telefonu ve IBAN bilgisi ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. İşte, Halkbank ekranı ile adım adım TOKİ para iadesi işlemi...

HALKBANK İLE TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ para iadesi için Halkbank'ın "TOKİ Başvuru İade" ekranına giriş yapılmalıdır.

T.C. kimlik ve cep telefonu numarası bölümleri doğru şekilde doldurulmalıdır.

SMS onay kodu işlemi sonrası IBAN hesap numarasını verdiğinizde para iadesi hesabınıza yapılacaktır.

TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI

HALKBANK HALKBANK TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023

İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. TOKİ İstanbul Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy'de inşa edeceği 28 bin 340 adet 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişi geçtiğimiz gün itibarıyla sona erdi.

Projeye başvuruda yapan kişiler kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TILLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.



