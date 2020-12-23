FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ ucuz konut başvurusu 2021... TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

TOKİ ucuz konut başvurusu 2021... TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2020 08:56 | Son Güncelleme

Son dakika TOKİ ucuz konut haberi geldi. On binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, uygun fiyatlarla vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Özellikle alt gelir grubunda olan ve maaşı 5 bin TL'nin altında olan vatandaşların başvuracağı ucuz TOKİ kampanyasına e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. İşte TOKİ ucuz konut kampanyası başvuru detayları...

TOKİ ucuz konut başvurusu 2021... TOKİ 35 ilde yeni konut yapıyor! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

Son dakika TOKİ ucuz konut haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 35 şehirde konut satışı yapıldığı duyuruldu. On binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ maaşı 5 bin TL altında olanlar için ucuz konut başvurularını tekrar başlattı. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak. 25 yaşını doldurmuş vatandaşların başvuracağı TOKİ ucuz konut başvurusu için başvuru yapılacak şehirde ikamet etmek gibi şartlar aranıyor. Peki, 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereye yapılır? TOKİ ucuz konut başvurusu 2021 şartları neler? İşte güncel TOKİ ilanları ve detaylar...

TOKİ KONUT BAŞVURU LİNKİ

TOKİ İLLERE GÖRE PROJELER LİNKİ

TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.

TOKİ açık artırmaya katılım için başvuru nereye yapılacak?

TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı?TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı?
Kasım-Aralık güncel TOKİ ilanları 2020... TOKİ 565 TL taksitle 2+1 kurasız konut satışı! TOKİ konut satışı hangi şehirde, başvuru şartları neler?Kasım-Aralık güncel TOKİ ilanları 2020... TOKİ 565 TL taksitle 2+1 kurasız konut satışı! TOKİ konut satışı hangi şehirde, başvuru şartları neler?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Kira yardımı alma yöntemleri!Kira yardımı alma yöntemleri!
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı
Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı
Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!
Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
'Asgari ücret 3 bin 100 lira olmalı' önerisi
'Asgari ücret 3 bin 100 lira olmalı' önerisi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kira yardım başvurusu 2020... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı alma yöntemleri!
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021... Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Memur maaşları zammı 2021 son durum... Emekli, polis, öğretmen, hemşire ve imamların 2021 Ocak maaşları ne kadar olacak?
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman belli olur?
Asgari ücret zammı son durum gelişmleri
İşten çıkarma yasağı son durum 2021... İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?
Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.