Kasım-Aralık güncel TOKİ ilanları 2020... TOKİ 565 TL taksitle 2+1 kurasız konut satışı! TOKİ konut satışı hangi şehirde, başvuru şartları neler?

Kasım güncel TOKİ ilanları 2020 araştırılıyor... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca kasım ayı sonunda başvuruları başlayacak olan TOKİ kurasız konut satışı duyurusu, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Kurasız TOKİ konut satışı var mı araştıran vatandaşlara müjdeli haber geldi. Peki kurasız TOKİ konut satışı kasım ayı sonunda başvurusu yapılmaya başlanacak. TOKİ'nin kurasız konut satışı kampanyasına başvurmak isteyen adaylar, TOKİ kurasız konut satışı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. TOKİ Başkanlığı yapılan açıklamada kurasız konut ödeme bilgilerini de açıkladı. İşte güncel kasım ayı TOKİ konut ilanı ve ödeme detayları... HANGİ ŞEHİRLERDE TOKİ KONUT SATIŞI VAR? Güncel TOKİ konut satışı kampanyaları araştırılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kurasız TOKİ konut satışı yapılacağı duyurusu paylaşıldı. Hangi şehirlerde kurasız TOKİ konut satışı var araştıran adaylar, kurasız TOKİ konut satışı ödeme şartlarını da merak ediyor. TOKİ Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre konutların 115 bin TL'den başladığını duyuruldu. Buna ek olarak, müşterilere 180 ay vade ve aylık 565 TL taksit ödeme planları gibi cazip şartlar da sunuluyor. TOKİ alt gelir grubuna vereceği kurasız konut projesini 2+1 özellikli daireler için yapacak. TOKİ Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda, ödemenin uygun oluşu TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşları sevindirdi.

TOKİ'DEN AÇIK KONUT SATIŞ DUYURUSU Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan kurasız ev satışı duyurusu hangi şehirde olacağı bilgisi paylaşıldı. Kurasız açık satış konut satışlarının Kırıkkale Yuva Projesinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı. TOKİ Başkanlığı bu projeden toplam 251 adet ev satışını kurasız olarak gerçekleştirecek. TOKİ kurasız konut başvurusu hangi banka üzerinden yapılacak araştıran vatandaşlar için duyuruda şu bilgiler paylaşıldı; "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 251 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 30 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır." denildi. Kurasız konut satışı nasıl yapılacak merak eden vatandaşlara, satışların başvuru önceliğine göre yapıldığını belirtelim. KURASIZ KONUT SATIŞI ÖDEME TABLOSU TOKİ Başkanlığı yaptığı açıklamada 251 konutun tamamını 2+1 olarak satışa sunacak. Kurasız konutların büyüklüğü 75 metrekare olarak açıklanırken, TOK Başkanlığı bu konutların net olarak 59 metrekare olduğunu da duyurdu. Kurasız konut satışlarının 115 bin TL ile 154 bin TL arasında değiştiğini duyuran TOK başkanlığı, taksitlerin 565TL gibi rakamlardan yapıldığını da açıkladı. İşte TOKİ kurasız konut ödeme tablosu;

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR? TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak. TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK? TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. TOKİ AÇIK SATIŞ/KURASIZ DUYURULARI TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.