TOKİ ucuz konut başvurusu 2021... TOKİ 7 ilde yeni konut satışı ilanı verdi! TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Son dakika TOKİ ucuz konut satış haberi ... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 7 şehirde konut satışı yapıldığı duyuruldu. On binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ maaşı 5 bin TL altında olanlar için ucuz konut başvurularını tekrar başlattı. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak. 25 yaşını doldurmuş vatandaşların başvuracağı TOKİ ucuz konut başvurusu için başvuru yapılacak şehirde ikamet etmek gibi şartlar aranıyor. Peki, 2021 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereye yapılır? TOKİ ucuz konut başvurusu 2021 şartları neler? İşte güncel TOKİ ilanları ve detaylar...

HANGİ İLLERDE TOKİ UCUZ KONUT SATIŞI VAR?

Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı duyuruya göre; Çorum, Denizli, Karabük, Niğde, Rize, Van ve Zonguldak'ta konut satışı yapılacak. En az peşinat tutarı 14 bin lira ile başlayan TOKİ ucuz konutlarının en düşük taksit oranı ise 389 TL olarak belirlendi.

TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.