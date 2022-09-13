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TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı belli oldu mu? TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjan sayısı kaç?

13.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aktardı. Peki, TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı belli oldu mu? TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjan sayısı kaç?

TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı belli oldu mu? TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjan sayısı kaç?

TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı belli oldu mu? TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjan sayısına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

TOKİ UCUZ KONUT GENÇ BAŞVURU KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

TOKİ genç başvuru kontenjanı 50 bin konut olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ sosyal konut projelerinin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek."

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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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TOKİ UCUZ KONUT TAKSİT VE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ ucuz konut fiyatları konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayii tipi işyeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni işyerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İşyerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 10-120 ay vadeyle sunacağız."

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