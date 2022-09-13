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Toki ucuz konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak?

13.09.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve sosyal konut projesi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulunmuştu. Projenin detaylarını bugün (13 Eylül 2022 Salı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aktaracak. Peki, Toki ucuz konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...

Toki ucuz konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ ucuz konut ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, TOKİ ucuz konut taksit ve ödeme planı nasıl olacak? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

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TOKİ UCUZ KONUT FİYATLARI, TAKSİT VE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir."

"Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak."

"Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayii tipi işyeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni işyerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İşyerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 10-120 ay vadeyle sunacağız." şeklinde belirtti.

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TOKİ BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR!

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek." şeklinde belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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