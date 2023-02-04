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TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Eşme, Ulubey, Merkez Uşak TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar listesi!

04.02.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Uşak kura çekilişi canlı olarak ekrana gelecek ve Eşme, Ulubey, Merkez konutları sahibini bulacak. Noter huzurunda Uşak Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek çekiliş için geri sayım sürüyor. Konuya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "4 Şubat 2023 TOKİ Kura sonuçları açıklandı mı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TOKİ Uşak kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Eşme, Ulubey, Merkez Uşak TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar listesi!

TOKİ Uşak kura çekilişi ile Merkez'de 570, Eşme'de 158, Ulubey'de 118 konut sahibini bulacak. TOKİ Uşak kura çekilişi sonuçları kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası adaylar tarafından sorgulanabilecek. İşte TOKİ Uşak kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Uşak kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Uşak kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ

TOKİ UŞAK KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ UŞAK KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Eşme Ulubey

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