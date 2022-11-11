TOKİ VAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 11 Kasım 2022 TOKİ Van kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı? Beklenen gün geldi!

TOKİ Van kura çekilişi canlı izle ekranı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşun resmi YouTube kanalına ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Kasım 2022 TOKİ Van kura çekilişi sonuçları isim listesi çekilişin ardından katılımcılar için erişime açılacak. İşte 11 Kasım TOKİ Van kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ VAN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Van kura çekilişi bugün (11 Kasım 2022 Cuma) gerçekleştirilecek.

TOKİ'den Van için yapılan açıklamaya göre; çekiliş saat 09.00'da yapılacak.

TOKİ Van kura çekilişi noter huzurunda yapılacak ve kurumun YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ VAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ VAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ VAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ VAN'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

TOKİ Van evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları şu şekilde:

VAN ÇALDIRAN 118

VAN EDREMİT 400

VAN ERCİŞ 830

VAN GEVAŞ 189

VAN MURADİYE 133

VAN MERKEZ 1130 (12 Kasım 2022 tarihinde çekilecek)

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

