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TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında başvuru sayısı belli oldu! İstanbul'un 39 ilçesi için tek tek açıklandı: En çok talep Bahçelievler'de...

29.04.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından İstanbul’daki 39 ilçenin “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına yaptığı başvuru rakamlarını ilk kez açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesi için başvuru rakamları tek tek paylaşılırken, en çok başvuru ise Bahçelievler ilçesinden geldi.

TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında başvuru sayısı belli oldu! İstanbul'un 39 ilçesi için tek tek açıklandı: En çok talep Bahçelievler'de...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İstanbul’daki 39 ilçenin “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına yaptığı başvuru rakamlarını ilk kez açıkladı.

3 GÜNDE 1 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Başvuruları 26 Nisan’da başlayan, riskli alanlarda yer alan veya kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan Yarısı Bizden kampanyasına İstanbulluların yaptığı başvuru rakamlarını ilk kez açıklayan Bakan Murat Kurum, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “İstanbullular, Yarısı Bizden kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Konutları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul’umuzda riskli yapı bırakmayacağız!” diye konuştu.

EN ÇOK BAŞVURU BAHÇELİEVLER'DEN

Kampanyaya en çok başvuru, Bahçelievler ilçesinden geldi. Bahçelievler sakinleri 6 bin 988 başvuru yaparken, ilçeyi, 4 bin 526 ile Avcılar ve 4 bin 345 ile Güngören ilçeleri izledi.

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