TOKİ Yarısı Bizden kampanyasında yeni gelişme: Kentsel dönüşüme büyük talep: 500 bine yaklaştı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu İstanbul ile başlayacak ve Türkiye’nin 81 iline etap etap yayılması beklenen kentsel dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına başvurular devam ediyor. İstanbul'da başvuruların yoğun olduğu ilçeler Bahçelievler, Güngören ve Avcılar olurken, bugüne kadar 495.290 bağımsız bölüm için başvuruda bulunulduğunu açıklayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kampanyada gelinen son noktayı duyurdu. Bulut, geri ödemelerle ilgili sürecin inşaatların teslim edilmesi sonrasında olacağını açıkladı.

BAŞVURULAR NERELERDE YOĞUNLAŞTI?

NTV’ye konuşan Bulut başvuru süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Başvuru sisteme düştükten sonra yoğunluk olan yerler tespit ediliyor. Sahada 200'e yakın ekibimiz inceleme yapıyor. Başlangıçta başvurunun ağırlıklı olarak hangi bölgelerden geldiğini esas alıyoruz. Bahçelievler, Güngören ve Avcılar'da başvurular yoğun. Tespitler yapılması sonrasında yeni tasarımın ne olacağı çalışmaları başlıyor. Ne kadar imar kullanılabilecek, vatandaşla görüşülüyor. Gönülülük sesası var.

Kampanya kapsamında 100 metrekare 3+1 daire konutta maliyet 1,8 milyon lira, bunun 900 binini vatandaş ödeyecek. 120 aya kadar ödeme yapılabilecek. Bankadan 0,79 faizle kredi alınabilecek. TOKİ'den alınmak istenirse 900 bin liranın yüzde 15'i peşin ödenecek, kalan tutar 120 ayda ödenebilecek.”

"AYLIK ÖDEMELER 5-6 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK"

Bulut, ödemeler esnasında vatandaşın gücüne göre artışların sözleşmede revize edilebildiğini belirterek, "Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek. Ödemeden ziyade can güvenliğini düşünerek mutlaka başvursun. Görüşme sürecine geçerek direkt inşaatlara başlayalım" dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI’NDA SON GÜN 31 MAYIS

Kampanyaya başvurular 31 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.



