FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Toksan tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

Toksan tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kurum içinde İnovasyon kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen İNOSUİT: İnovasyon Odaklı Mentörlük programına katılan Küçükoğlu Holding’e bağlı Toksan, sürecin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü tedarikçilerine yönelik eğitim programı düzenledi.Toksan’ın Bursa Fabrikası konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.

Toksan tedarikçilerine inovasyon eğitimi verdi

Kurum içinde İnovasyon kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen İNOSUİT: İnovasyon Odaklı Mentörlük programına katılan Küçükoğlu Holding’e bağlı Toksan, sürecin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü tedarikçilerine yönelik eğitim programı düzenledi.
Toksan’ın Bursa Fabrikası konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Yıldız, İNOSUİT programı ve İnovasyonla ilgili bilgilendirme yaptı.
Yıldız, konferansın sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
İnovasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Küçükoğlu Holding Satın Alma Müdürü Göksel Elgün, Bursa ve Kocaeli’deki fabrikalarında şekillendirilmiş sac parça üreten Toksan’ın, dünya devi otomobil firmalarına partnerlik yaptığını söyledi.
Göksel Elgün, istihdam ve üretimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Toksan’ın, ürün kalitesinin yanı sıra AR-GE çalışmalarıyla müşterilerine güvenilir hizmet sunduğunu belirtti. Yeni fikirleri değer yaşatan ürün ve hizmetlere dönüştürme süreci olan İnovasyon konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Göksel Elgün, “Rekabete dayalı küresel ekonominin en önemli ayaklarından birini kuşkusuz İnovasyon süreci oluşturuyor. Küçükoğlu Holding’in iştiraklerinden biri olan Toksan olarak kurum içinde İnovasyon kültürü oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Bunun için TİM ve Sabancı Üniversitesi’nin geliştirdiği programa katılarak bu konuda önemli bir adım attık. Tedarikçilerimiz de elbette bu sürecin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Düzenlediğimiz eğitim programına davet ederek onları da bilgilendirme yaparak sürece dahil ettik” dedi.
Öte yandan, düzenlenen programda Toksan Ar-Ge Müdürü Berna Başak Mışıl’da Küçükoğlu Holding ve Toksan bünyesindeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Borsa ilk yarıda düştüBorsa ilk yarıda düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! KOBİ'lere acil destek kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! KOBİ'lere acil destek kredisi

Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak

Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKSAN tedarikçilerine İnovasyon eğitimi verdi

TOKSAN tedarikçilerine İnovasyon eğitimi verdi

İzmir’de 700 milyon dolar iş hacmi yaratacak fuar 6 Şubat’ta kapılarını açacak

İzmir’de 700 milyon dolar iş hacmi yaratacak fuar 6 Şubat’ta kapılarını açacak

Toksöz Grup, Sanovel'in yüzde 30'unu 200 milyon dolara Yamma Investments'a sattı

Türkiye'nin en büyük ilaç şirketiydi!

Başkent Ekonomi Platformu Başkanı’ndan ekonomi değerlendirmesi

Başkent Ekonomi Platformu Başkanı’ndan ekonomi değerlendirmesi

Saniyeler içinde tasarlanan alarm sistemleri tek tıkla satın alınacak

Saniyeler içinde tasarlanan alarm sistemleri tek tıkla satın alınacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ’’Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde 4 şehrimiz bulunmaktadır’’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ’’Dünyada en çok ziyaret edilen ilk 100 şehir içinde 4 şehrimiz bulunmaktadır’’

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.