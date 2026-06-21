FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tomarza’da kabak çekirdeği mesaisi başladı

Tomarza’da 2026 çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı. Yağışlar nedeniyle geciken sezonda ekim alanlarının 175 bin dekara ulaşması bekleniyor.

Tomarza’da kabak çekirdeği mesaisi başladı

Türkiye’nin çerezlik kabak çekirdeği üretiminde önemli bir paya sahip olan Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, 2026 yılı ekim sezonu başladı.

Türkiye’de patentli çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı Kayseri genelinde gerçekleştirilirken, Kayseri’deki üretimin yaklaşık dörtte biri ise Tomarza ilçesinden karşılanıyor.

Tomarza’da kabak çekirdeği mesaisi başladı 1

EKİM ALANLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Verimli tarım arazileriyle dikkat çeken ilçe, yıllardır Türkiye’nin kabak çekirdeği üretimindeki lokomotif merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında yaklaşık 170 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen ekimlerden 6 bin tonun üzerinde rekolte elde edilirken, 2026 yılında ekim alanlarının 175 bin dekara yaklaşması bekleniyor.

Bunun yaklaşık 7 bin dekarlık bölümünde ise sulu tarım yöntemi uygulanması planlanıyor.

YAĞIŞLAR EKİM TAKVİMİNİ ETKİLEDİ

Türkiye genelindeki kabak çekirdeği üretiminin önemli bölümünü karşılayan Tomarza’da üreticiler, yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ekim çalışmalarına bu yıl Haziran ayında başladı. Normal şartlarda her yıl Mayıs ayında başlayan çerezlik kabak çekirdeği ekimi, bu yıl ilkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Haziran ayına sarktı. Hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde üreticiler, ekim çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Tomarza’da kabak çekirdeği mesaisi başladı 2

HASAT EKİM AYINDA YAPILACAK

Tomarza’da ekilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı ise her yıl olduğu gibi Ekim ayında gerçekleştirilecek. İlçe ekonomisinin temel geçim kaynakları arasında yer alan kabak çekirdeği üretimi, hem bölge çiftçisine önemli gelir sağlıyor hem de Türkiye’nin çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının karşılanmasında kritik rol üstleniyor.

Kaynak: İHA

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman Ovası’nda hasat başladı: Çiftçinin yüzü gülüyorKaraman Ovası’nda hasat başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor
Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir aradaZiyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir arada

Anahtar Kelimeler:
kabak çekirdeği Kayseri üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.