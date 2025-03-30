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Tonga'nın para birimi nedir? Tonga'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.03.2025 17:10
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Resmi ismi ile Tonga Krallığı, Büyük Okyanus’taki 169 civarı adadan oluşan bir ada ülkesidir. Kara yüzölçümü olarak toplamda 700 kilometrekare bir alana sahiptir. Nüfusu 100.651 civarı olan Tonga Güney Pasifik Okyanusu’nun yaklaşık 700.000 kilometrekarelik bir kısmını kaplamaktadır.

Tonga'nın para birimi nedir? Tonga'nın para biriminin kodu ve sembolü

Tonga Krallığı’nın yönetim sistemi üniter parlamenter meşrutiyettir. Ülke Haziran 1970 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkedeki en büyük şehir olan Nuku'alofa aynı zamanda ülkenin başkentidir. Nuku'alofa aynı zamanda ülkenin başlıca limanı olarak da kabul edilir. Büyük Okyanus'un güney kısmındaki Tongatapo adasının kuzey kıyısında bulunmaktadır.

Tonga'nın para birimi nedir?

Tonga Krallığı’nda kabul edilen resmi diller İngilizce ve Tongaca’dır. Ülkede Tongalılar ve Polinezyalılar dışında başka etkin gruplar da yaşam sürmektedir. Genel olarak tropikal iklimin etkisinde olan bir ülkedir ve özellikle aralık ile nisan aylarında ülkede en sıcak günler yaşanır. Aralık ayından nisan ayına kadar sıcaklık 32 dereceye ulaşabilmektedir. Ada ülkesinin yarısından azı tarımsal faaliyetler için kullanılır. %12’lik bir kısım ise ormanlık alandır.

Tonga’yı oluşturan 169 kadar adanın bazıları volkanik özelliktedir. Diğerleri ise yükselmiş olan mercan kayalıklarından ibarettir. Tonga takımadaları Samoa’nın güneyinde ve Fiji’nin doğusunda yer alır. Ülkede resmi olarak kabul edilen para birimi Pa'anga kullanılmaktadır. Ancak çok fazla bilinmemektedir ve uluslararası alanda etkinliği çok fazla olmaz.

Tonga'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Organization for Standardization) 4217 para birimi kodu, ülkelerin kabul ettiği resmi para birimlerine verilen, üç hanesi bulunan kısaltmaları düzenlemekle sorumlu standarttır. Her para biriminin üç haneli kısaltması bulunur. Bu kısaltma kodları sayesinde çeşitli finansal işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Tonga’nın para birimi Pa'anga olarak belirlenmiştir. Resmi olarak kabul edilen Pa'anga para birimi Tonga Krallığı bir ada devleti olduğu için uluslararası alanda etkinliği olan bir para birimi değildir. Ancak yine de bir ISO 4217 kodu bulunur. Pa'anga için belirlenen ISO 4217 para birimi kodu TOP olarak ifade edilmektedir. Bu para birimi günümüzde döviz olarak kullanılan Euro, Dolar ve Paund’a göre çok küçük bir para birimidir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Tonga
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