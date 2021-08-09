'Toparlanma endişesi' altında sert düşüş getirdi! 30 lira birden düştü

Altın fiyatları, Fed’in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişelerle keskin bir düşüş yaşayarak 1.750 doların altına indi. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki sert değer kaybını takip etti. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

İSTİHDAM VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesiyle birlikte ons altın fiyatı yüzde 7’den fazla düşüş kaydetti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed’in varlık alımızı azaltımına daha erken ve kademeli bir şekilde başlaması gerektiğini söyledi.

Fed’den yapılan açıklamalarda istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararını etkileyecek ana faktörlerden biri olacağı vurgulanmıştı.

Guardian Vaults İş Geliştirme Uzmanı John Feeney ise piyasalarda devam eden satışla ilgili, “Bu sabah geç kalan traderların panik satışlarını görüyoruz. Düşük likidite ve stop emirlerinin devreye girmesiyle haftaya volatil bir başlangıç oldu.” dedi.

ONS ALTIN FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Temmuz ayını dar bir fiyat aralığında geçiren ons altın, istihdam verisi sonrasında 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarken değerli metalin 50 günlük hareketli ortalaması da 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kesiyor.

Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed’in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü.Nisan’dan bu yana ilk defa 1.750 doların altını gören ons altın, 4 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Temmuz ayını 500 TL civarında dalgalı bir seyir ile geçiren gram altın Ağustos başında dolar kurunda yaşanan düşüşle 490 TL civarına gerilemişti. Gram altın, 3 Ağustos’tan bu yana yükselen dolar/TL’den destek bulmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişin ağır basmasıyla 3 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Gün içinde 30 lira düşüş gerçekleştiren gram altın 459.3 liraya kadar geriledi. Gün içinde en yüksek 489.6 lira seviyesi görülmüştü. Böylece gram altındaki kayıp yüzde 6 oldu.



